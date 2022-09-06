بسبب إعلان ملابس داخلية.. هيلارى كلينتون تكشف السر وراء تحولها لارتداء "البنطلون"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيلاري كلينتون لشبكة سي بي إس نيوز إنها بدأت في ارتداء بدلة بعد أن قام المصورون بالتقاط صور لها تحمل إيحاءات جنسية خلال رحلة إلى البرازيل دفعتها لإدخال تغييرات على دولاب ملابسها.

في مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز، قالت كلينتون: "كنت جالسة على الأريكة ، وتم السماح للصحافة بالدخول، كان هناك حفنة منهم يلتقطون الصور".

وأضافت كلينتون: "فجأة ، يتم تنبيه البيت الأبيض إلى هذه اللوحات الإعلانية التي تظهر لي جالسًة مع أنني كنت اضم ساقيّ معًا ، لكن الطريقة التي تم التقاطها بها، هي نوع من الإيحاء".

تم استخدام بعض هذه الصور لبيع الملابس الداخلية، قالت كلينتون إن الحادث والتصوير المستمر دفعها إلى التحول إلى ارتداء البدل المكونة من بنطلونات، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أزياء السيدة الأولى السابقة.

التقت وزيرة الخارجية السابقة وابنتها ، تشيلسي كلينتون، مع أودونيل للترويج لمسلسلَيْهما الوثائقيين القادمين، وقالت تشيلسي كلينتون: "لم أكن أعرف تلك القصة لم أكن أعرف تلك القصة. إنه إلى حد بعيد أعظم وحي حصلت عليه ".

قالت هيلاري كلينتون إن الحادث الذي وقع في البرازيل كان الأول من بين العديد من التجارب غير المريحة التي مرت بها مع المصورين الصحفيين حيث أصبحت شخصية عامة بشكل متزايد.

قالت لأودونيل: "لقد بدأت أيضًا في الاعتياد على وجود مصورين طوال الوقت سأكون على خشبة المسرح ، سأصعد السلالم ، وسيكونون تحتي. أنا فقط لا أستطيع التعامل معها ".

وقالت كلينتون أيضًا خلال المقابلة إنها "لا تأسف" لاختيارها البقاء في زواجها من الرئيس السابق كلينتون ، ووصفته بأنه القرار الأكثر جرأة في حياتها الخاصة.

وقالت تشيلسي كلينتون أن الهدف من المسلسل الجديد للثنائي الأم وابنتها هو تقديم قصص ملهمة عن النساء للمشاهدين: "نأمل أن يرى الناس جزءًا من حياتهم الخاصة ، سواء كانت نضالاتهم الخاصة ، أو فرصهم الخاصة ، في قصص النساء التي نشاركها حتى نتمنى أن يكونوا أقرب قليلاً الى الشعور بحالة جيدة".