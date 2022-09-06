اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، صباح اليوم الثلاثاء ، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة " سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشرقية، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وتعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.