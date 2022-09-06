كتبت ريهام عبد الله

ظهرت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، وهى تستند على عصا، خلال استقبالها لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، لقبول استقالته، واستقبال ليز تروس، رئيسة الوزراء الجديدة، لتكليفها بتشكيل الحكومة، خلال إقامتها فى قلعة بالمورال فى مرتفعات اسكتلندا.

وظهرت ملكة بريطانيا فى الصور وهى مستندة على العصا، وسط تقارير عن وجود مشاكل فى الحركة لديها، خلال استقبال رئيس الوزراء السابق وخليفته اليوم.

وأعلن قصر باكينجهام اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية قبلت اليوم استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.



الملكة اليزابيث