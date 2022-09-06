المشدد 6 سنوات لسائق لاتهامه بالإتجار بالحشيش وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري "مسدس" وعدد من الطلقات من ذات العيار بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11772 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1380 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "كريم ف ص"، سائق، 35 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 23 أبريل من العام الجاري، ضبط بحوزته جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس"، كما أحرز 15 طلقة مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش وسلاحا ناريا "مسدس"، و15 طلقة، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.