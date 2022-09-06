الكشف الطبى على 1100 مواطن فى القافلة الطبية بقرية البياضية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة الأماني والتي استهدفت أهالي قرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك على مدار يومي 5 و6 سبتمبر 2022، حيث استقبلت القافلة 1100حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقُرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة وجراحة، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلي التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأوضحت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 346 مواطن بعيادة الباطنة و128 مواطن بالجراحة و95 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 105سيدة بالإضافة إلى استقبال 308 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 65 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 52 حالة بالإضافة إلى حالة واحدة بوحدة الأشعة.