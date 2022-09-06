القبض على قائد سيارة صدم طالبا وتسبب فى مصرعه بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طالب مصرعه عقب اصصطدام سيارة به في البدرشين بمحافظة الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من الطريق الأوسطى، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات والمعاينة، اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بالضحية أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.