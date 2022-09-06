السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة "فيزوات" لقطع الكهرباء عن نادى الاتحاد السكندرى

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ،والمستشار أيمن إبراهيم درويش ، والمستشار هيثم وجيه حماد ، بالسجن 3 سنوات للمتهم "أ.ج.س" كهربائي وإلزامه بدفع قيمة التلفيات ومصادرة السلاح الأبيض، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بالشروع فى سرقة مهمات الكهرباء.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8049 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بضبط المتهم عقب سرقته "فيوزات" الكهرباء المستخدمة في الإضاءة، بنادي الاتحاد السكندري بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي أنه بعد انقطاع التيار الكهربائي عن النادى استوقف أفراد الأمن، المتهم " أ.ج.س" كهربائي أثناء فراره، ووجد بحوزته حقيبة، وتبين سرقته 21 فيوز كهربائي خاص بلوحة الكهرباء بالنادى.

وتبين من بيان شركة الكهرباء، أنه عقب ورود بلاغ بانقطاع الكهرباء عن نادي الاتحاد السكندري، وبالانتقال تبين وجود كسر بقفل بوابة غرفة الكهرباء، وتلاحظ سرقة فيوزات الكهرباء، وكانت مدة انقطاع الكهرباء في الواقعة داخل النادي ساعة، وتم تشغيلها بعد تركيب الأدوات الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة العامة ،قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.