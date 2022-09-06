ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله تعليقًا على تصريح تراس: "بالطبع، إنهم يخفضون [الحظر على استخدامها]. لكن من غير المجدي الجدال معهم في هذا الشأن".



وتابع: "لا أرغب في بناء تسلسل زمني لتصريحات المسؤولين البريطانيين حول هذا الموضوع. لكن خطابهم غير المقيد ملفت للنظر بالطبع، وبشكل عام، يختلف إلى حد كبير عما رأيناه في الماضي".



وكانت تراس قد صرحت في 23 أغسطس بأن الأسلحة النووية جزء مهم من واجبات رئيس الوزراء، وبأنها ستكون مستعدة لاستخدامها إذا لزم الأمر.