"التموين": إنشاء سوقين منظمين بكل محافظة على مستوى الجمهورية

أحمد عبد الرحمن

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ومنذ عشرات السنوات فقد عانت من سوء البنية الأساسية لتلك التجارة، والتي دائما ما تخلق اقتصاد منظم واستثمارات في التجارة الداخلية، "البنية الأساسية كالمناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة".

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه منذ أكثر من شهر مضي بإنشاء أسواقا منظمة على مستوى الجمهورية، حيث أن عدد أسواق الجملة المنظمة في مصر لا تتعدي الـ4 أسواق.

واستطرد: "توجيه الرئيس السيسي قضي بأن يكون فيه سوق جملة وسوق أخر للنص جملة في كل محافظة، والنهاردة الوزير وضع حجر الأساس لنواه أسواق الجملة في محافظة الغربية، والمستهدف يكون عندنا 28 سوق نص جملة على مستوى الجمهورية لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة، ويسلموا لصغار التجار أو البيع المباشر للمستهلكين".

وأوضح أن تلك الأسواق ستوفر سلعا بنسب تخفيضات على الأقل تصل لـ25% عن سعر التجزئة، مشيرا إلى أنه ومع تقليل الحلقات الوسيطة بين التاجر والمستهلك فسيعمل ذلك على تقليل سعر التكلفة بشكل ملحوظ.

وتابع: "هيكون فيه تعاون مع الجانب الفرنسي عبر شركة متخصصة في إنشاء مثل تلك الأسواق، وهيكون بكل الأسواق منطقة خدمات متكاملة ومنطقة لوجيستية معها أسواق للجملة، وكل حاجة هتتجمع في منطقة واحدة بخدماتها الترفيهية".