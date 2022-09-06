الأمين العام لمجلس كنائس مصر يعزى البابا تواضروس فى رحيل الأنبا إيساك

تقدم القس رفعت فكرى سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلى بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال القس رفعت فى بيان له "أتقدم بخالص التعزيات القلبية لرحيل الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة.

ولد الأب الأسقف الجليل يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.

وأوضحت فى بيان رسمى لها أنه ستقام صلوات تجنيزه فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية غدًا الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرًا.