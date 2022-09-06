افتتاح وصلة الطريق الدولى لدخول المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا بـ80 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة ومحمد طارق - تصوير خالد كامل

افتتح الدكتور/على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى وصلة الطريق الدولى الذى تم إنشاؤها بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمنطقة اللوجستية بالغربية وهيئة الطرق والكبارى بتكلفة وصلت الى 80 مليون جنيه وهو المدخل الرئيسى الى المنطقة اللوجستية وتعمل على سهولة الانتقال من المحافظات الى المنطقة التجارية ،كما انها تعتبر مدخل جديد الى مدينة طنطا ،كما تم افتتاح مركز تدريب ويوفر خدمة تعليمية متميزة من خلال مناهج علمية تتماشى مع التطور الحادث في العالم و تتناسب مع متطلبات السوق العالمي من خلال اعتمادات رسمية مع شركات عالمية ذات موثوقية كبيرة في العالم للتدريب علي النظم و قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي و اداره الموارد البشريه و اللوجستية والمالية والإدارية و تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة ،

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية،وتم وضع حجر الأساس للسوق ،وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية ،كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا



























































































































































































































