استقالة وزير الزراعة الهولندي من منصبه عقب موجة احتجاجات للسياسات الزراعية

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أعلن وزير الزراعة الهولندي هينك ستاجواير، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه في ظل استمرار موجة تظاهرات مناهضة للسياسات الحكومية الزراعية.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية أن وزير الزراعة أعلن استقالته من منصبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مضيفة أنه صرح للصحفيين أنه ليس الشخص المناسب لشغل المنصب.

ويمر قطاع الزراعة الهولندي بأزمة منذ أجبرت محكمة في عام 2019 الحكومة على خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا الناجمة عن الماشية، ونظم آلاف العمال الزراعيين احتجاجات وحاصروا المدن بالجرارات وحرقوا القش على طول الطرق الرئيسية لشهور في محاولة لإيصال صوت احتجاجاتهم للحكومة، إذ يرون أنه يجري استهدافهم بشكل خاص في إطار خطط الحكومة البيئية.