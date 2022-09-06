اليوم السابع
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احتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء أمام مقر إقامة ليز تروس فى بريطانيا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:30 ص
احتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء أمام مقر إقامة ليز تروس فى بريطانيا ليز تروس
كتب : أحمد علوى

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احتشد قرابة الـ 100 شخص أمام مقر إقامة ليز تروس رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة من حزبها "المحافظين" احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء.

ووفقا لسكاي نيوز فإن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة لتراس وسياسة رفع أسعار الكهرباء.

وكانت تراس تشغل منصب وزيرة الخارجية وتم انتخابها الاثنين لتصبح زعيمة لحزب المحافظين البريطاني.

ووعدت تروس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرائب.

جاء ذلك على ضوء الارتفاع المرتقب على أسعار الكهرباء لأعلى معدل لها هذا العام بنسبة 80 % اعتبارا من 1 أكتوبر.

 

 


بريطانيا

اسعار الكهرباء فى بريطانيا

اخبار العالم

ليز تروس



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