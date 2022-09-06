اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعصار هينامنور القوى يجتاح جنوب غرب اليابان ويتحرك شمالا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:37 ص
إعصار هينامنور القوى يجتاح جنوب غرب اليابان ويتحرك شمالا إعصار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتاح إعصار هينامنور القوي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء جزيرة "كيوشو" الرئيسية في جنوب غرب اليابان، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في المنطقة، قبل أن يتحرك شمالا عبر بحر اليابان.

 

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، وفقا لبيانات رسمية صدرت عن السلطات، أن كيوشو تعاني حتى الآن من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطيل خدمات النقل، ويعتقد أن رجلا في السبعينيات من عمره في محافظة ساجا قد توفى بعد سقوطه من سطح أثناء محاولته مقاومة العواصف.

 

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذير السكان من الانهيارات الطينية المحتملة وفيضان الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

 

وعلى الرغم من أنه يتوقع أن يتم تخفيض تصنيف الإعصار إلى إعصار فوق مداري بحلول مساء اليوم، فمن المحتمل أن يشهد شرق وغرب اليابان أمطارا غزيرة وعواصف رعدية حتى صباح غد الأربعاء، وقالت الأرصاد "إن جزيرة "هوكايدو" الرئيسية في أقصى شمال اليابان قد تتأثر أيضا بالرياح العاتية والطقس العاصف".

 

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات الواقعة على الساحل الغربي لليابان المواجه لبحر اليابان.

 


إعصار هينامنور

اعصار

أمطار

اليابان

فيضانات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة