إعصار هينامنور القوى يجتاح جنوب غرب اليابان ويتحرك شمالا

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، وفقا لبيانات رسمية صدرت عن السلطات، أن كيوشو تعاني حتى الآن من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطيل خدمات النقل، ويعتقد أن رجلا في السبعينيات من عمره في محافظة ساجا قد توفى بعد سقوطه من سطح أثناء محاولته مقاومة العواصف.

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذير السكان من الانهيارات الطينية المحتملة وفيضان الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة.

وعلى الرغم من أنه يتوقع أن يتم تخفيض تصنيف الإعصار إلى إعصار فوق مداري بحلول مساء اليوم، فمن المحتمل أن يشهد شرق وغرب اليابان أمطارا غزيرة وعواصف رعدية حتى صباح غد الأربعاء، وقالت الأرصاد "إن جزيرة "هوكايدو" الرئيسية في أقصى شمال اليابان قد تتأثر أيضا بالرياح العاتية والطقس العاصف".

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات الواقعة على الساحل الغربي لليابان المواجه لبحر اليابان.