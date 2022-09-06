

وقدم قائد شرطة ريجينا، إيفان براي، تحديثًا اليوم الإثنين حول البحث عن مايلز وداميان ساندرسون، المشتبه بهما في عملية طعن جماعية عبر ساسكاتشوان أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين.



وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في مؤتمر صحفي أمس الأحد إنها حددت 13 موقعا للحوادث في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في المقاطعة وسط كندا وتبحث عن اثنين من المشتبه بهما.



وأضاف براي إن شرطة الخيالة الملكية الكندية والشرطة كانوا يعملون طوال الليل وسيواصلون العمل للعثور على كل من مايلز ودامين.



وقال براي عبر تويتر: "نحن على ثقة من أن شخصا ما يعرف مكان هذين الشخصين، ولديه معلومات قد تكون ذات قيمة للشرطة".



تم إرسال إنذار طوارئ سادس في حوالي الساعة 11:40 صباحا من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية في ساسكاتشوان مؤكدة أن المشتبه بهما لا يزالان طليقين، وأن التحقيق جار.



وأكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية أيضا إصابة 18 شخصا في هذا الحدث.



تم توسيع التحذير من المشتبه بهما في حوادث الطعن العشوائية ليشمل مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين، وقد نصبت الشرطة الأكمنة في جميع أنحاء مقاطعة ساسكاتشوان.



وتقع منطقة جيمس سميث كري نيشن على بعد حوالي 25 كم شمال شرق ولدون وحوالي 60 كم جنوب شرق برنس ألبرت. وقد أعلنت الحكومة المحلية للمنطقة حالة الطوارئ، والتي من المقرر أن تظل سارية حتى الساعة 5 مساء يوم 30 سبتمبر.