إصابة 3 عمال نتيجة سقوطهم من أعلى محطة مياه بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 عمال بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة سقوطهم من أعلى مبنى محطة مياه الإسماعيلية المرشحة أثناء عملهم، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط 3 عمال من أعلى مبنى محطة مياه الإسماعيلية المرشحة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إبراهيم أبو زيد عبد الحفيظ 34 عام مقيم العاشر من رمضان مصاب اشتباه كسر في الضلوع وكدمة شديدة في العمود الفقري وكدمات شديدة في الرأس، وأحمد جمال محمد 26 عام مقيم مدينة العاشر من رمضان، مصاب اشتباه خلع في الكتف الايمن وسحجات وكدمات، ونور يوسف علي 26 عام العاشر من رمضان، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر في الساق وكدمات في الجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.