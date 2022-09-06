اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إحالة الطاقم الطبى بـ4 وحدات صحية بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير فى العمل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:27 م
إحالة الطاقم الطبى بـ4 وحدات صحية بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير فى العمل الدكتور محمد أبو زيد خلال المرور الميداني المفاجئ
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمرور الميداني المفاجئ على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمراكز والقرى التابعة لها، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض لاستقبال حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات اللائقة حرصاً على تحقيق الصالح العام.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفتيشية مفاجئة بعد منتصف الليل، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، على الوحدات الصحية القروية شملت قرى (البرجاية – دمشير – صفط الشرقية – طهنشا)، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات المرضي.

 

ووجه "نائب المحافظ"، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لعدم تواجد طاقم النوبتجية من الأطباء بالوحدات الصحية الأربعة، ما أدى لخلل في أداء العمل والتقصير في تقديم الخدمات الصحية.

 

كما تابع، خلال جولته مدى تواجد الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، كما استمع لشكاوى الأهالي أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية البرجاية، موجها بسرعة دراسة وحل تلك المشكلات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

 

وأكد "نائب المحافظ" على تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال تنظيم العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة، على منظومة القطاع الصحي، حيث يجري رصد شكاوى المواطنين ومتابعتها على أرض الواقع، مشدداً على تشديد الرقابة على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

 

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الدكتور محمد أبو زيد خلال المرور الميداني المفاجئ على الوحدات الصحية
 
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الوحدات الصحية المغلقة
 
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وحدات صحية بالمنيا
 
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نائب محافظ المنيا خلال المرور الميداني المفاجئ على الوحدات الصحية 
 
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وكيل وزارة الصحة بالمنيا يوقع عقوبات على المقصرين
 
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الدكتور محمد أبو زيد ووكيل وزارة الصحة خلال المرور الميداني المفاجئ على الوحدات الصحية

 


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