أمريكيون جدد على قائمة الحظر في روسيا أبرزهم وزيرة واثنان من نجوم هوليوود

حظرت روسيا الاثنين دخول 25 أمركيًا إضافيًا إلى البلاد ، بما في ذلك وزيرة التجارة جينا ريموندو والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ والممثلين الأمريكيين بن ستيلر وشون بن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الإضافات ، التي ترفع إجمالي عدد الأمريكيين الممنوعين من دخول روسيا إلى 1073 ، تأتي ردا على العقوبات الأمريكية على الروس في أعقاب حرب أوكرانيا.
بالإضافة إلى رايموندو ، تستهدف أحدث العقوبات الروسية العديد من كبار مسؤولي وزارة التجارة ، بما في ذلك نائب الوزير دون جريفز واثنين من مساعدي الوزارة.
تضم القائمة أيضًا ستة أعضاء في مجلس الشيوخ: السيناتور مارك كيلي (ديمقراطي من أريزونا) ، كيفن كرامر (جمهوري عن ولاية أريزونا) ، مايك راوندز (جمهوري عن ولاية أريزونا) ، كيرستن سينيما (ديمقراطي من أريزونا) ، ريك سكوت (جمهوري- فلوريدا) وبات تومي (جمهوري من ولاية بنسلفانيا). كانت روسيا قد فرضت في السابق عقوبات على أكثر من عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ.
كما حظرت روسيا يوم الاثنين دخول الممثلين شون بن وبن ستيلر ، وكلاهما زار أوكرانيا خلال الحرب.
كان بن في أوكرانيا في فبراير لتصوير فيلم وثائقي أثناء تحرك قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة بدء الهجوم.
التقى ستيلر مع زيلينسكي في أواخر يونيو فيما يتعلق بدوره كسفير عالمي للنوايا الحسنة لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقال خلال الزيارة: "إنه شيء واحد أن ترى هذا الدمار على التلفزيون أو على الشبكات الاجتماعية. شيء آخر هو أن ترى كل شيء بأم عينيك هذا صادم أكثر بكثير."
وجاء في بيان روسيا الذي أعلن العقوبات أن "الإجراءات العدائية للسلطات الأمريكية ، التي تواصل اتباع مسار الخوف من روسيا ، وتدمير العلاقات الثنائية وتصعيد المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة ، ستستمر في الرفض بحزم".
فرضت إدارة بايدن عدة جولات من العقوبات المالية وقيود التأشيرات على الأثرياء الروس والأفراد المرتبطين بالكرملين والمؤسسات المالية الروسية لزيادة الضغط على الكرملين وسط حربها في أوكرانيا.
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