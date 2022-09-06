أمريكيون جدد على قائمة الحظر في روسيا أبرزهم وزيرة واثنان من نجوم هوليوود

كتبت: نهال أبو السعود

حظرت روسيا الاثنين دخول 25 أمركيًا إضافيًا إلى البلاد ، بما في ذلك وزيرة التجارة جينا ريموندو ‏والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ والممثلين الأمريكيين بن ستيلر وشون بن.‏

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الإضافات ، التي ترفع إجمالي عدد الأمريكيين الممنوعين ‏من دخول روسيا إلى 1073 ، تأتي ردا على العقوبات الأمريكية على الروس في أعقاب حرب أوكرانيا.‏

بالإضافة إلى رايموندو ، تستهدف أحدث العقوبات الروسية العديد من كبار مسؤولي وزارة التجارة ، ‏بما في ذلك نائب الوزير دون جريفز واثنين من مساعدي الوزارة.‏

تضم القائمة أيضًا ستة أعضاء في مجلس الشيوخ: السيناتور مارك كيلي (ديمقراطي من أريزونا) ، ‏كيفن كرامر (جمهوري عن ولاية أريزونا) ، مايك راوندز (جمهوري عن ولاية أريزونا) ، كيرستن سينيما ‏‏(ديمقراطي من أريزونا) ، ريك سكوت (جمهوري- فلوريدا) وبات تومي (جمهوري من ولاية ‏بنسلفانيا). كانت روسيا قد فرضت في السابق عقوبات على أكثر من عشرة أعضاء آخرين في مجلس ‏الشيوخ.‏

كما حظرت روسيا يوم الاثنين دخول الممثلين شون بن وبن ستيلر ، وكلاهما زار أوكرانيا خلال ‏الحرب.‏

كان بن في أوكرانيا في فبراير لتصوير فيلم وثائقي أثناء تحرك قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ‏والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة بدء الهجوم.‏

التقى ستيلر مع زيلينسكي في أواخر يونيو فيما يتعلق بدوره كسفير عالمي للنوايا الحسنة لدى مفوضية ‏الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقال خلال الزيارة: "إنه شيء واحد أن ترى هذا الدمار على ‏التلفزيون أو على الشبكات الاجتماعية. شيء آخر هو أن ترى كل شيء بأم عينيك هذا صادم أكثر ‏بكثير."‏

وجاء في بيان روسيا الذي أعلن العقوبات أن "الإجراءات العدائية للسلطات الأمريكية ، التي تواصل ‏اتباع مسار الخوف من روسيا ، وتدمير العلاقات الثنائية وتصعيد المواجهة بين روسيا والولايات ‏المتحدة ، ستستمر في الرفض بحزم".‏

فرضت إدارة بايدن عدة جولات من العقوبات المالية وقيود التأشيرات على الأثرياء الروس والأفراد ‏المرتبطين بالكرملين والمؤسسات المالية الروسية لزيادة الضغط على الكرملين وسط حربها في ‏أوكرانيا.‏