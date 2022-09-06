أعمال وصلات الصرف المنزليه بقرية أبوسمبل فى أسوان ضمن "حياة كريمة".. صور

تابع مسئولو الوحدات المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان اليوم، مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم المرور على أعمال الوصلات المنزليه الخاصه بأعمال الصرف الصحى بقروى ابوسمبل ومتابعة معدل التنفيذ والتنبيه على المقاول المنفذ بتغطيه الغرف بعد انتهاء الاعمال منها وبرفع ناتج الحفر والانتهاء من تسوية الشارع.

وكما شددت الجهات المشرفة على المشروع على الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ.

وكلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية وتابعا و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.