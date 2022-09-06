أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى

ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد.
أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان:
1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها.
2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.
3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.
4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.
5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.
6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات.
7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.
8. القاهرة ـ قنا 120 جنيها.
9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.
10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.
11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها.
12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.
أسعار التذاكر
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