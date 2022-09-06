أسعار الذهب اليوم تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات

كتب إسلام سعيد

انخفضت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم بحوالي جنيهين، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 1108جنيهات مقابل 1110 جنيهات للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1714 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1108 جنيهات.

عيار 18 يسجل 950 جنيها.

عيار 24 يسجل 1266 جنيها.

والجنيه الذهب 8864 جنيها.

ينتظر سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول المعدن الأصفر، إذ تسهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بحركة سعر الذهب عالمياً وكذلك حركة الدولار في مصر، إضافة إلي عوامل العرض والطلب.

وينتظر مستثمرو الذهب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الإفصاح عن تقرير طلبيات المصانع في ألمانيا، ثم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أمريكا، ثم مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي في أمريكا.

وغدا يترقب السوق إعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في استراليا، ثم الإعلان عن الميزان التجاري في الصين، ثم الإعلان عن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، ثم الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

ويأتي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بالإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في اليابان، ثم معدل الفائدة في منطقة اليورو، ثم مؤشر طلبات إعانة البطالة بأمريكا، وأخيرا مؤشرات مخزون النفط الأمريكية.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب

وقالت الشعبة في بيان سابق، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.