آمنة: توجيهات رئاسية بالتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لخدمة المواطنين

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى والذى ضم كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء أكد اللواء هشام آمنة، حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين فى دوائرهم والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع المحافظين بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين فى كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال اللقاء : كلنا فريق واحد فى خدمة الوطن والمواطنين .. وسأكون على تواصل مستمر ودائم مع اللجنة لإيجاد حلول للتحديات والمشاكل التى تواجه المواطنين للتيسير عليهم بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة اليهم.

كما أكد اللواء هشام آمنة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا فى مجلس النواب خلال دور الإنعقاد للمجلس، وأشاد " آمنة " بالدور والجهود التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد للمجلس .

ومن جانبه قدم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية الوزارة، مؤكدين على أهمية الدور الحيوى والمهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة والمحافظات لخدمة المواطنين ومواجهة العديد من المشكلات والتحديات على أرض المحافظات والعمل على حلها .

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة الإدارة المحلية أن هذه الزيارة تعد رسالة دعم لجميع العاملين فى القطاعات والأجهزة المحلية بإستكمال مسيرة العمل والتفانى فى أداء الخدمات للمواطنين والتعاون معاً لمواجهة التحديات الكثيرة التى تتطلب تكاتفنا جميعاً خلال هذه المرحلة.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الملفات ومنها التصالح على مخالفات البناء وتقنين واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات والتصدى للبناء المخالف وتطوير المواقف والأسواق العشوائية بالإضافة إلى بعض القوانين التى صدرت من مجلس النواب خلال الشهور الماضية ومنها قانون المحال العامة وقانون انتظار المركبات والتى تسهم فى تحسين بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم .

وأشار النائب أحمد السجينى إلى أن الوزارة بذلت مجهود جيد فى خروج تلك القوانين والموافقة عليها بمجلس النواب بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية وتم تدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة من مجلس النواب .

كما أكد النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية على أهمية الدور التكاملى بين وزارة التنمية المحلية واللجنة بما يحقق الهدف الأساسى فى التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات المقدمة من المحليات، كما أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية على أهمية توحيد الأفكار والرؤى الخاصة بالمحافظات فى طريقة المواجهة والتعامل مع المشكلات والتحديات والعمل على تطبيق القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، وأشار درويش إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية فى فحص ومتابعة شكاوى المواطنين .

وخلال اللقاء تقدم وزير التنمية المحلية بخالص الشكر لرئيس لجنة الإدارة المحلية ووكيل وأمين سر اللجنة لحرصهم على زيارته بمقر الوزارة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية لخدمة المواطن المصرى وتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وفى ختام اللقاء تسلم اللواء هشام آمنة من رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة عدداً من التقارير الخاصة بأهم الأنشطة والموضوعات التى أعدت عنها اللجنة تقارير خلال دور الإنعقاد السابق لمجلس النواب، وقياس الآثر حول تطبيق عدد من القوانين التى صدرت مؤخراً من مجلس النواب والمرتبطة بعمل الوزارة بما يسهم فى سرعة تقديم الخدمات للمواطن والتيسير والتسهيل عليهم فى بعض الخدمات اليومية وتعظيم الموارد المالية للدولة والمحافظات.