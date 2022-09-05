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9 خطوات لإقامة دعوى مدنية عن بعد عبر بوابة مصر الرقمية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 07:00 ص
9 خطوات لإقامة دعوى مدنية عن بعد عبر بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية
كتب إبراهيم قاسم

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يمكن الآن إقامة الدعوى المدنية عن بعد، من خلال قيام المحامي بالدخول إلى صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية، وفق الخطوات التالية:
 
1-اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
2-تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
3-بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.
4-يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
5-يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
6-يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
 
7-يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
8-يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.
9-يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
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اقامة الدعوى عن بعد

اقامة الدعوى المدنية عن بعد

خطوات اقامة دعوى

وزارة العدل



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خطوات إقامة دعوى مدنية عن بعد عبر بوابة مصر الرقمية

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