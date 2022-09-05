وزير التموين: روسيا وأوكرانيا تملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الفترة الحالية أصعب فترة مرت على العالم لأسباب أولها جائحة كورونا التي شلت العالم وجعلت كل الدول تعمل بنصف طاقتها، موضحا أن هذه الأزمة أدت إلى نوع من الهبوط وضعف الانتاجية الزراعية والصناعية.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بعد بدء تعافي العالم من كورونا بسبب اكتشاف اللقاحات دخلت الحرب الروسية الاوكرانية، قائلا: "هذه الحرب أثرت تأثير كبير وخلقت وضع لم يحل قبل ذلك بالإضافة إلى أن عندنا مشاكل لوجيستية".

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أن روسيا مع أوكرانيا يملكان 40% من فائض الحبوب القابلة للتصدير وهما أكبر اثنين فى العالم في الحبوب، وحينما وقعت الحرب العالم توقف مجددا وهذا أثر على السلع والمعروض من ذه السلع أصبح أقل".