وزارة التخطيط تشارك فى ورشة عمل حول ريادة السيدات بالدنمارك

كتبت أسماء أمين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلا عنها أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في فعاليات ورشة العمل الخاصة حول ريادة السيدات، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمملكة الدنمارك بالتعاون مع المبادرة الدنماركية المصرية للحوار.

واستقبلت السفارة المصرية فى كوبنهاجن والسفير/كريم شريف سفير مصر في مملكة الدنمارك ولوتوانيا جميع المشاركات المصريات ونظرائهن من السيدات الدنماركيات لعرض التطورات التى تشهدها مصر حاليًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التى تقوم بها السفارة لعرض التطورات الجارية فى مجالات حقوق الانسان وتمكين المرأة والمبادرات الاجتماعية المختلفة المتصلة بذلك وكذلك التحضيرات لقمة المناخ التي تستضيفها مصر هذا العام بشرم الشيخ COP 27.

يشار إلى أن المبادرة الدنماركية المصرية للحوار تقوم كل عام باختيار 12 شابة مصرية و12 شابة دنماركية تحت سن 35 ممن تعملن في مناصب قيادية مرموقة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تبادل الحوار والتشبيك، ومناقشة الفرص المتاحة للقيادة والريادة النسائية فى عمليات صنع القرار السياسى والاقتصادى والحياة العامة وتبادل الخبرات فيما يتصل بالتحديات والامكانيات المتاحة للسيدات فى كلا البلدين بما يعزز امكانياتهن وأداءهن ومستقبلهن المهنى.