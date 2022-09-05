معلومات المناخ: إنتاجية فدان القمح فى التسعينيات كانت لا تتجاوز 10 أرادب

كتبت ـ أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن إنتاجية فدان القمح فى التسعينات كانت لا يتجاوز من 8 إلى 10 أرادب للفدان، وفي غضون سنوات قليلة ارتفعت لتتعدى 20 إردبا للفدان كمتوسط عام الجمهورية "هناك مزارعون يحصدون فوق 25 إردبا للفدان" .

أضاف فهيم أنه بحساب بسيط زاد إنتاج القمح في الــ 3.6 مليون فدان فى مصر بمقدار 36 مليون إردب "حوالى 5.4 مليون طن قمح" قيمتها النقدية 36 مليار جنيه، موجهًا التحية لرواد زيادة "غلة القمح "من باحثين وعلماء.

وأجاب فهيم عن سؤال لماذا لا نحقق الاكتفاء الذاتي؟، موضحًا أن لها علاقة بما يسمي بالاكتفاء الذاتي النسبي حيث يمكن تلخيص ذلك في أن إنتاجية مصر هي رقم 1 فى العالم "غلة الفدان"، وهو ما يعني الزيادة الرأسية - يتبقى الزيادة الافقية وتعنى زيادة المساحة فمن غير المعقول زراعة 6 ملايين فدان قمح من إجمالي 9.7 مليون فدان "كل مساحة مصر الزراعية" فماذا عن باقي المحاصيل؟.

أوضح فهيم أننا نصدر ما يقترب من 6 ملايين طن خضر وفاكهة قيمتها النقدية أكثر من 50 مليار جنيه بحجم قيمة اكثر من 7 ملايين قمح " مساحة الـ 6 ملايين طن أقل من (1/5) مساحة القمح".