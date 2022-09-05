مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه و أصيب 14 آخرين بينهم 6 أطفال ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الإثنين، على طريق أبو منقار الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الفرافرة – الداخلة بالقرب من قرية " أبو منقار" أسفر عن وفاة حسين عبده عطية، 17 عاما، فيما أصيب كل من إبراهيم أحمد حماد، 19عامُا، محمد سيد حسن 11 عامًا، يوسف سيد ابراهيم 15عامًا، توفيق راجح على 18عامًا، حسن راجح على 19عامًا، عمر كمال أحمد 15عامًا، احمد مصطفى محمد 13 عامًا، عبدالرحيم مختار جلال 18عاما،شحاته عبده أبوالحسن 37 عامًا، أحمد عصام إبراهيم 16عامًا حسن سيد حسن حماد 18عامًا، اشرف عدلي سليم 25عامًا، محمد كمال أحمد 16عامًا صدام حسين عطوة 21عامًا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.