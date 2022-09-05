اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة 2 آخريين فى حادث أتوبيس بالمنوفية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:30 م
مصرع سيدة وإصابة 2 آخريين فى حادث أتوبيس بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت سيدتان أخريان، فى حادث تصادم أتوبيس بهم بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع سيدة وأصابة سيدتين أخريين فى حادث تصادم أتوبيس بهم بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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