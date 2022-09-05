محافظ الدقهلية: بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحه الإنجابية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الاسره والصحه الإنجابيه تحت شعار (حقك تنظمي) في الفترة من 11 الى 22 سبتمبر الجاري علي مرحلتين .

وأشار "مختار" إلى أن المرحلة الأولي تبدأ من 11 - 15 / 9 / 2022 م وتنفذ بالادارات الصحية الآتية ( المنصوره - ميت غمر - نبروه - تمي الامديد - الجماليه - المطريه - دكرنس - طلخا - محلة دمنة )، بينما المرحلة الثانية تبدأ من 18 - 22 / 9 / 2022 م وتنفذ بالادارات الصحيه الاتيه ( السنبلاوين - اجا - شربين - بلقاس - بني عبيد - ميت سلسيل - منية النصر - جمصه - المنزلة ) .

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملة سيتم تنفيذها بمشاركة عيادات تنظيم الأسرة بجميع المستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة وعددهم 35 عيادة وجميع الوسائل تقدم بالمجان يسبق الحملة مرحلة الإعداد التي سيتم من خلالها عقد ندوات جماهيرية كبري وصغري بالادارات والواحدات الصحيه .

ومن جانبه صرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه إن الخدمات المقدمة خلال أيام الحملة تشمل (كشف امراض النساء وتقديم العلاج، متابعة الحوامل، تقديم جميع وسائل تنظيم الاسرة وبخاصة الوسائل طويلة المفعول، الكشف بالموجات فوق الصوتيه ، تقديم المشوره الخاصة بتنظيم الأسرة، التوعية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي) مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تقدم بالمراكز الحضريه والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الطفوله والوحدات الريفية من خلال اخصائين ونواب النساء والولادة وتنظيم الأسرة .

ووجه "مختار" بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرضي والمترددين علي المستشفيات وتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية وانهاء كافة قوائم الانتظار من العمليات .

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء الانسان وتلبية مطالبه واحتياجاته وخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية للأسرة المصرية بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .