محافظة المنيا توضح تفاصيل السرعات على الطريق الأوسط لمدينة المنيا الجديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا، إنه بشأن ما تردد على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول أقصى سرعة مقررة للنزول والصعود على الطريق الأوسط لمدينة المنيا الجديدة، تبين بالتواصل مع الإدارة العامة للمرور، أنه نظرا لتزايد الحوادث في الفترة الأخيرة على الطريق الأوسط ونظرا لوجود انحدار بطول 3 كم والعرض 8 متر لكل حارة بالطريق ووجود منحنى شديد الخطورة، مما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين وفقا لتقارير هيئة الإسعاف بالمحافظة، وأصبح لزاما على الجميع إيجاد حلول ومقترحات للحد من تلك الحوادث، فقد تقرر تحديد السرعة بداية المنحنى شديد الخطورة 40 كم "للنزول فقط" وتدعيمه بمطبات صناعية لتهدئة السرعة ومواجهة ظاهرة مواكب الأفراح التي تنتج عنها إساءة استخدام الطريق، ونظرًا لصعوبة عمل حملات مرورية بسبب طول الطريق وضيق الانحدار الخطير، فتم مراقبة الطريق بمنظومة الرادار الليلي وذلك لمراقبة السرعات الزائدة بمنطقة المنحني أعلى نقطة بالمنحني شديد الخطورة ويسبب عنها خسائر في الأرواح.

وفيما يخص السرعة المقررة للصعود، فتم تحديدها وفقا للسرعة العادية، وتهٌيب إدارة المرور بجميع المواطنين الالتزام بالسرعة المقررة للحد من الحوادث وحفاظا على أرواح وممتلكات مرتادي الطريق.