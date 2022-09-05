اليوم السابع
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لجنة خدام الرعايا بمجلس كنائس مصر تجتمع فى عزبة النخل

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 06:06 م
لجنة خدام الرعايا بمجلس كنائس مصر تجتمع فى عزبة النخل اجتماع لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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نسقت "لجنة خدام الرعايا لمجلس كنائس مصر" - التي يرأسها الأب يوحنا سعد - لقاءً روحيا بعنوان "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِداً"(يو17: 21)، وذلك اليوم الإثتين 5 سبتمبر 2022،  في رحاب كنيسة السيدة العذراء مريم - عزبة النخل، وبحضور واستضافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، وبحضور الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وبحضور الأمناء المشاركين بالمجلس، ولفيف من القساوسة والخدام.

وتخلل اليوم الروحى كلمة من الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى، وكلمات الأمناء المشاركين، ومحاضرة للأنبا سيداروس بعنوان "الحرية في ضوء الوصية"، ومحاضرة لقدس القس بيشوي حلمي- الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر- بعنوان "العمل المسكوني"، وتخلل اللقاء ايضاً التناقش في العديد من القضايا المعاصرة التي تشغل الكنيسة في مصر والعالم.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية بمجلس كنائس مصر اجتمعت يوم 29 أغسطس 2022،  فى - دير مارجرجس  البطريركى للروم الأرثوذكس فى مصر القديمة - الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية للمجلس، برئاسة الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وبحضور الأمناء المشاركين بالمجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقارير بعض لجان المجلس عن الفترة الماضية، كما تمت الموافقة على بعض الخطط المستقبلية، وتحديد مواعيد بعض المؤتمرات واللقاءات التي تضم الكنائس الأعضاء.

 

وقررت اللجنة زيارة كنيسة أبي سيفين بامبابة، وتقديم واجب العزاء للرئاسة الروحية وجميع أُسر الضحايا وشعب الكنيسة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس كنائس مصر

كنائس مصر



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