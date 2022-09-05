كورونا يواصل حصد الأرواح.. استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس حول العالم

أ ش أ

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و891 ألفا و418 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 62 ألفا و11 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و533 ألفا و87 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و995 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و227 ألفا و188 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 66 ألفا و 772 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 114 ألفا و135 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 802 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 997 ألفا و868 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 12 ألفا و7 حالات وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و131 ألفا و342 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 6787 حالة وفاة.

وفي اندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و372 ألفا و542 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 157 ألفا و647 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 214 ألفا و407 إصابات مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 757 حالة وفاة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 137 ألفا و661 إصابات مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و56 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و216 ألفا و429 إصابات مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و 739 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 11 مليونا و418 ألفا و894 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و120 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و197 إصابة و30 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و838 ألفا و269 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و832 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 574 ألفًا و124 ألف حالة إصابة، وحصيلة الوفيات بلغت 1152 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة و36 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و808 آلاف و426 حالات إصابة.

وسجلت كينيا 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و234 حالة والوفيات إلى 5674 حالة وفاة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 476 إصابة و3 وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 815 ألفًا و523 إصابة والوفيات إلى 9825 حالة.

وسجلت فرنسا 12 ألفا و894 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و592 ألفا و737 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 154 ألفا و189 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 45 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و713 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 8530 وفاة.

وفي هونج كونج ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و582 ألفا و399 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و724 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5029 إصابة و39 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و532 ألفا و562 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و610 حالات وفاة.