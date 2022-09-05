اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غلق 8 ورش و12 محلا تجاريا بسبب مخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:56 ص
غلق 8 ورش و12 محلا تجاريا بسبب مخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة غلق المحلات المخالفة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وأضاف أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، وأنه تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، موضحا أنه بالفعل تم غلق 8 ورش و12 محل تجارى و1 مول تجارى من خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة.
 
وتابع، كما تم إطفاء 10 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
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