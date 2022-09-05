طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وشديد الحرارة في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان."

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف جنوباً مع السحب الرعدية.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و وضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 08:46 و المد الثاني عند الساعة 18:57 و الجزر الأول عند الساعة 10:58 و الجزر الثاني عند الساعة 04:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 06:50 و الجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 23:19 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 65 20 دبي 41 30 80 25 الشارقة 40 28 75 20 عجمان 39 28 70 25 أم القيوين 39 27 75 30 رأس الخيمة 40 27 65 25 الفجيرة 35 29 85 30 العين 41 28 55 10 ليوا 43 28 50 10 الرويس 44 29 65 10 السلع 44 28 60 45 دلما 39 30 85 35 طنب الكبرى 37 30 80 40 طنب الصغرى 37 30 80 40 أبو موسى 37 31 85 50 -مل-

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

أما نهارا فهو شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 28 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن طقس المملكة اليوم الإثنين حار ورطب أحيانا.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ثم تتحول إلى جنوبية شرقية وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.. درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 30 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%