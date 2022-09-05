طب عين شمس تعلن مواعيد تقديم الطلاب الجدد والأوراق المطلوبة .. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الطب ب جامعة عين شمس ، عن مواعيد استقبال الطلاب الجدد وتقديم وسحب الملفات للمرشحين للكلية للعام الجامعى 2022- 2023، حيث يبدأ التقديم الطلاب الجدد الذكور بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الأربعاء 14 سبتمبر ، بينما الإناث من الأربعاء المقبل وحتى الخميس 15 سبتمبر .

وحددت كلية الطب بجامعة عين شمس، الأوراق المطلوبة فى أصل استمارة الثانوية العامة، والحافز الرياضى إن وجد ، وأصل شهادة الميلاد وصور منها، وصور شخصية وبطاقة الترشيح ونموذج 2 جند للذكور ، وصورة بطاقة ولى الأمر وبطاقة الطالب .

وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/2023، والذى يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023.

وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ووجه وزير التعليم العالى بسرعة انتهاء الاستعداد للعام الدراسى القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق الجامعات.