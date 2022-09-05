ضبط شقيقان لسرقتهما مجوهرات وأجهزة من شقة بالساحل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص وشقيقته بالقاهرة لقيامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب"التسلق"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - جهاز تابلت - ٣ هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلى حارس العقار محل الواقعة "عاطل– شقيقته" ، مقيمان بمحل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " التسلق " ، كما أقرا بأنهما نظراً لعلمهما بإحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية بداخلها ، فإختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك قاما بمغافلة والدهما حارس العقار والإستيلاء على مفتاح شقة كائنة أسفل الشقة محل البلاغ لعرضها للبيع ، وقام المتهم الأول بالدخول إلى الشقة وتسلق المواسير من منور العقار وتمكين المتهمة الثانية من الدخول والإستيلاء على المسروقات المشار إليها ، كما تم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة) ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.