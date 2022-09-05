اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة شمال سيناء تشارك الأزهر الشريف في الاستعداد للعام الدراسي الجديد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:28 م
صحة شمال سيناء تشارك الأزهر الشريف في الاستعداد للعام الدراسي الجديد جانب من لقاء الاستعدادت
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء مشاركة صحة شمال سيناء استعدادات الأزهر الشريف للعام الدراسي الجديد بكافة المعاهد والمواقع الدراسية التابعة له.
 
وأضاف أنه تم اليوم بمقر الإدارة المركزية للأزهر بشمال سيناء تنظيم لقاء التنسيق للاستعدادات الوقائية للعام الدراسي الجديد للتعامل والحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية والمعاهد الأزهرية، بحضور محمد عبد العظيم مدير عام الإدارة المركزية  للأزهر بشمال سيناء، ومقررًا عقد اجتماع موسع مع مديري المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي الجديد ل استعراض خطة وزارة الصحة للتعامل والحد من الأمراض.
 
وأضاف أنه تم وضع خطة وقائية دورية بإدارة الطب الوقائي بالمرور والإشراف وإحكام الرقابة الوقائية بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.
 
جاء ذلك من خلال اجتماعه صباح اليوم، وإقامة البرامج الوقائية والندوات الصحية يوميا خلال العام الدراسي الجديد بجميع المعاهد الازهرية على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الصحي بين الطلبة والحد من انتشار الأمراض داخل المنشآت التعليمية.
 

 


شمال سيناء

الازهر الشريف

صحة شمال سيناء

العام الدراسي الجديد



الموضوعات المتعلقة

تنمية شمال سيناء بخطة 2023/2022.. استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة و400 قرية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:00 م

التحضير لسباق الهجن التراثى بشمال سيناء منتصف الشهر الجارى

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:00 ص

شمال سيناء.. شواطئ عالمية على أرض مصرية وجميعها مجانية "إنفوجراف"

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:18 ص

شباك الصيادين تنتظر الطيور المهاجرة على سواحل سيناء.. السمان البرى والقمرى وبط الشرشير الصيفى والعصافير الأشهر.. الطيور تهرب من صقيع أوروبا لدفء أفريقيا وشمال آسيا.. الشبام والطراحة والرماكة أشهر طرق الصيد..صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة