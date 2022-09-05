صحة شمال سيناء تشارك الأزهر الشريف في الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء مشاركة صحة شمال سيناء استعدادات الأزهر الشريف للعام الدراسي الجديد بكافة المعاهد والمواقع الدراسية التابعة له.

وأضاف أنه تم اليوم بمقر الإدارة المركزية للأزهر بشمال سيناء تنظيم لقاء التنسيق للاستعدادات الوقائية للعام الدراسي الجديد للتعامل والحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية والمعاهد الأزهرية، بحضور محمد عبد العظيم مدير عام الإدارة المركزية للأزهر بشمال سيناء، ومقررًا عقد اجتماع موسع مع مديري المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسي الجديد ل استعراض خطة وزارة الصحة للتعامل والحد من الأمراض.

وأضاف أنه تم وضع خطة وقائية دورية بإدارة الطب الوقائي بالمرور والإشراف وإحكام الرقابة الوقائية بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك من خلال اجتماعه صباح اليوم، وإقامة البرامج الوقائية والندوات الصحية يوميا خلال العام الدراسي الجديد بجميع المعاهد الازهرية على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الصحي بين الطلبة والحد من انتشار الأمراض داخل المنشآت التعليمية.