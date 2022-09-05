شولتس: ألمانيا خططت منذ فترة طويلة التخلى عن الغاز الروسى

كتب محمد جمال

قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن بلاده بدأت الاستعداد للتخلي عن موارد الطاقة الروسية منذ ديسمبر 2021، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت قناة "360" التلفزيونية عن المستشار قوله: "سنتخلى عن الطاقة الروسية كما هو مقرر في ديسمبر 2022"، مضيفا أن ألمانيا ملأت مخازن الغاز تدريجيا، واختارت عدم استخدام الوقود الروسي.

وقال رئيس الحكومة الألمانية، إنه على خلفية البيئة غير المواتية، ستضع السلطات حدا أعلى لتكلفة الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

وذكر المستشار، أن البلاد تمر بأوقات عصيبة، معربا عن أمله في ألا تضطر السلطات للجوء إلى إجراءات مثل قطع الكهرباء والغاز.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إن أسعار الغاز في أوروبا قد تستمر في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة في ظل سياسات الاتحاد الأوروبي قصيرة النظر.

وأضاف نوفاك أن سياسة قصر النظر ستؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة في أوروبا وتحديدا في بدايات فصل الشتاء القادم.

ويذكر أن أسعار الغاز كانت قد بلغت 3541 دولارا أمريكيا في شهر أغسطس الماضي وهذا يعتبر ارتفاعا غير مسبوقا مقارنة بالانخفاض في الأسعار خلال أشهر الصيف التي تلت الارتفاع غير المسبوق الذي وصلت إليه في شهر مارس إذ بلغت فيه الأسعار 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

من جهته أشار أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم إلى أن أسعار الغاز قد تتجاوز الـ 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

وبحسب ما نشرته وكالة تاس فإن خبراء الطاقة يتوقعون وصول أسعار الغاز إلى أكثر من 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب في حال حدوث منخفضات جوية حادة خلال فصل الشتاء.