سلطات زابوروجيا: مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة تنتهى 6 سبتمبر

وكالات

قال فلاديمير روغوف، رئيس حركة زابوروجيا "نحن مع روسيا"، إن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا النووية ستنتهي في 6 سبتمبر، وأن "خططهم الإضافية غير معروفة".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف روغوف: أن "الوفد لا يزال يعمل في الخامس من سبتمبر، وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويغادرون في 6 سبتمبر. وقد تلقوا كل أنواع المساعدة. ونحن مهتمون بتقييم موضوعي ومتوازن للوضع في محطة الطاقة النووية".

ووفقا له، فإن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 13 شخصا موجود الآن في محطة الطاقة النووية.

وشدد روغوف على أنه "لا يوجد حتى الآن فهم واضح لما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون فى محطة الطاقة النووية على أساس دائم.

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مهمة الوكالة ستبقى في محطة الطاقة النووية زابوروجيا طالما كان ذلك ضروريا. منوها بأنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي يوم 6 سبتمبر عن زيارته إلى محطة الطاقة النووية.