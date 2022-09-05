زراعة 3000 شجرة متنوعة بمركز ومدينة طهطا في سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بزراعة 3000 شجرة خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة"، والوصول إلى المستهدف بزراعة أكثر من3 ملايين شجرة بسوهاج، وتوفير مساحات أراضي مناسبة بكل مدينة؛ لإقامة حدائق مركزية عليها، وذلك بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال زراعة الأشجار بشكل يومي، ورعاية ما تم زراعته من قبل، مشيرا إلى زراعة 345شجرة جديدة بمختلف الطرق العامة بالمدينة، وقرى " شطورة، والصوامعة غرب، والصفيحة، وبنجا، ونزلة القاضي" وجاري أعمال المتابعة وزراعة الأشجار بنطاق المركز.

زراعة أشجار متنوعة بمركز طهطا



زراعة 205 شجرة بطهطا (14)

زراعة أشجار متنوعة بمركز طهطا