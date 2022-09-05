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روسيا: سنعلن إجراءات انتقامية ضد قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد اتفاقية التأشيرات

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:03 ص
روسيا: سنعلن إجراءات انتقامية ضد قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد اتفاقية التأشيرات اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن روسيا ستعلن عن إجراءات انتقامية ضد قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد اتفاقية تسهيل التأشيرات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، إن روسيا ستعلن الاجراءات الانتقامية بعد أن تتلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأوروبي حول تجميد اتفاقية تسهيل التأشيرات.

وأضاف الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي : سنقوم بصياغة موقفنا القانوني الدولي عندما نتلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأوروبي بالصياغة المناسبة، موضحا أنه بعد أن نتلقى الإخطار الرسمي، سنقوم بصياغة إجراءات الرد وهذا أمر لا مفر منه.


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