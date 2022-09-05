خطة لتطوير أنظمة الإنذار والحماية ضد الحريق بشركة الملاحة الجوية

كتب محمود عبد الغني

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن إعداد مشروع خطة حماية متكاملة ضد أخطار الحريق وأنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي لتطوير الأنظمة بالمنطقة المركزية للملاحة الجوية، بناءً علي توجيهات وزارة الطيران المدني بقيادة الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الحماية والتأمين ضد اخطار الحريق بجميع المرافق فى قطاع الطيران المدنى.

ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن ذلك يأتى فى إطار خطة التأمين ضد أخطار الحريق بالمطارات وأنظمة الملاحة الجوية وكافة المنشآت الحيوية بالشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها وضرورة المراجعة والتحديث المستمر لجميع إجراءات السلامة وأنظمة الحماية المدنية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري لتحقيق أعلى معدلات السلامة .