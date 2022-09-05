اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:17 ص
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حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية مجانية اليوم لقرية الأمانى غرب الإسماعيلية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:00 ص
حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية مجانية اليوم لقرية الأمانى غرب الإسماعيلية قافلة طبية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تنطلق أعمال القافلة الطبية المجانية التى تنظمها مديرية الصحة والسكان فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج مجانا لأهالى قرية الأمانى بالقنطرة غرب تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

 

وتشمل القافلة 6 عيادات تخصصية هى عيادات الباطنة والأطفال والنسا وتنظيم الأسرة والجلدية والجراحة، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط ومعمل الطفيليات والدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى مجانى وندوات توعية وتثقيف صحى للمواطنين بأهمية لقاح فيروس كورونا والتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

 


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