حبس عاطلين ظهرا بفيديو سرقة دراجة نارية فى الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين ظهرا بمقطع فيديو سرقة دراجة نارية من داخل أحد العقارات السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه. بإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "سكين" – مفك).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أضافا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.