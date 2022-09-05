اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:56 م
أكرم القصاص
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جونسون يهنئ ليز تروس بفوزها برئاسة وزراء بريطانيا خلفا له

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:43 م
جونسون يهنئ ليز تروس بفوزها برئاسة وزراء بريطانيا خلفا له رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تروس
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين رئيسة حزب المحافظين المنتخبة ليز تراس على فوزها بالانتخابات الحزبية التي ستضمن لها منصب رئاسة وزراء بالبلاد.


وقال جونسون - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - "إن تراس لديها الخطة المناسبة للتعامل مع قضية تكلفة المعيشة، وتوحيد الحزب، واستكمال العمل الرائع فيما يتعلق بتوحيد وتحسين البلاد"،، مطالبا كافة المنتمين للحزب بدعمها بشكل كامل.


وأضاف جونسون: "فخرت بالعمل رئيسا لحزب المحافظين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وبالفوز بأكبر أغلبية منذ عقود، وتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتحقيق أسرع توزيع للقاح كورونا في أوروبا، وتقديم دعم حيوي لأوكرانيا".


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