جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عددا من الساعات الذكية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية بالمخالفة بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونيخ على رحلة طائرة الخطوط الجوية الألمانية اشتبه هانى فاروق مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على مهند سامى مدير الجمرك بالإنابة قام بتكليف محمد فاوى مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنه 2022 بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على كافة المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.