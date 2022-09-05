جامعة سوهاج تعلن بدء الدراسة بـ 21 برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة

سوهاج- محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن مجموعة البرامج الدراسية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة وعددها 21 برنامج بكليات الجامعة المختلفة، حيث ستستمر الدراسة في 15 برنامج منها، و البدء فى تفعيل الدراسة لأول مرة فى 6 برامج جديدة آخري، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، موضحاً ان هذه البرامج تقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، أو الحصول على الحد الادنى للقطاع مع إمكانية تحويلهم من كليات مناظرة فى جامعات اخرى.

وأكد عبد الخالق إن الجامعة استحدثت وطورت مجموعة من البرامج الدراسية المميزة بمختلف الكليات، بهدف إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وزيادة موارد الجامعة بما يؤدي لتحسين الخدمة المقدمة للطلاب، وذلك طبقاً لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العمل علي تطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة وبيئة تعلم من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد، يخدم متطلبات سوق العمل المستقبلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة تضم 21 برنامج خاص ومميز في مختلف الكليات، فبالنسبة لبرامج قطاع العلوم الطبية، تضم كلية الطب برنامج الطب والجراحة بالنظام التكاملي والنقاط المعتمدة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وتضم كلية العلوم برامج الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الحيوية والطفيليات، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامح الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات باللغة الانجليزية بكلية الزراعة، لافتا الي ان البرامج الخاصة بقطاع الرياضيات تشمل الاتي برنامج الإنشاءات بكلية الهنسة، برنامجي محركات وجرارات القطارات و تكنولوجيا كهرباء وإلكترونيات السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، إلى جانب برنامجي الذكاء الإصطناعي والحوسبة المعلوماتية بكلية الحاسبات والمعلومات، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن البرامج الخاصة بقطاع العلوم الإنسانية تشمل كليتي الاداب والتربية، حيث تضم كلية الآداب 9 برامج خاصة ممبزة وهم برنامج الترجمة باللغة الانجليزية، الفرنسية، الألمانية ، الايطالية، برنامج الفئات الخاصة، المجتمعات العمرانية الجديدة، اللغة العربية لغير الناطقين بها، المساحة البحرية والاستشعار عن بعد، بالاضافة الى برنامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية.