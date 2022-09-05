ثقافة شمال سيناء تنظم جلسات شعر ومسابقات ثقافية وفنية

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، جلسات شعر ومسابقات ثقافية وفنية بشمال سيناء، وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة العريش، وتضمنت عمل ورش "قراءة، رسم حر، واكتشاف مواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية"، كما تم بمرسم الفرع استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية، إلى جانبه استمرت ورش رسم مبادرة "اتحضر للاخضر" وورشة التصوير الزيتى للشباب تحت اشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

وفى جانب آخر اقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لرواد بيت ثقافة 30 يونية بقرية رابعة قدمها عبدالسلام الصاوى وأشرف عليها مدير البيت سليمان منصور، وفى المكتبة العامة بالعريش اقيمت أمسية شعرية للشاعرة مرفت فخر، تقديم عادل عروج أشرف على الأمسية مدير المكتبة محمد الصياد.

وفى جانب آخر بقصر ثقافة بئر العبد اقيمت مسابقة فنية فى الرسم لرواد القصر، قدمها إبراهيم سليمان بمضيفة النوافلة بمدينة بئر العبد اشراف عبدالسميع نوفل مدير القصر.