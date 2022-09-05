اليوم السابع
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توجيه رئاسى بالاستمرار في دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:58 م
توجيه رئاسى بالاستمرار في دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابى والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أى تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية.


السيسي

الرئيس السيسي

المؤشرات الاقتصادية

الازمات الدولية

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