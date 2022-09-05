تواصل العمل فى رفع كفاءة نادى الهجن بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن كليب راشد، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، تواصل العمل فى رفع كفاءة مقر وميدان نادى الهجن بالعريش، استعدادا لمهرجان عودة سباقات الهجن المقرر منتصف سبتمبر الجارى.

وأضاف أنه يجرى حاليا أعمال رفع كفاءة نادى الهجن والمنصة والمضمار، وميدان الهجن وغيره من انشاءات، ورفع كفاءة المبنى الادارى وميدان السباقات وذلك استعدادا لعودة النشاط بالنادى وبدء سباقات الهجن يومى 14 و 15 سبتمبر الجارى وإحياء سباقات الماضي.

وأضاف انه يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار ، لافتا ان مضمار الهجن المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصرحيث تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، و مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترا مربع.